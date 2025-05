Medioriente | media Trump potrebbe annunciare tregua a Gaza entro pochi giorni

Nel contesto della crescente tensione in Medio Oriente, fonti rivelano che il presidente statunitense Donald Trump potrebbe annunciare un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza entro pochi giorni. Questa eventuale tregua sarebbe parte di un accordo più ampio, volto a facilitare una soluzione duratura nel conflitto. Milano, 26 maggio (LaPresse) – Le aspettative su questo annuncio si intensificano, suscitando speranze di stabilità nella regione.

Milano, 26 mag. (LaPresse) – Fonti hanno rivelato a Sky News Arabia che è sempre più probabile che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annunci un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza nei prossimi giorni. Si prevede che questa mossa faccia parte di un accordo più ampio che include il rilascio degli ostaggi israeliani ancora tenuti prigionieri da Hamas. “Si prevede che Trump annunci un cessate il fuoco a Gaza entro pochi giorni”, hanno detto le fonti... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: media, Trump potrebbe annunciare tregua a Gaza entro pochi giorni

Cosa riportano altre fonti

Il Medio Oriente è entrato nella corsa all'AI, con l'aiuto di Trump - I recenti accordi firmati dal presidente americano con Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita promettono di accelerare gli sforzi della regione nel settore (e contrastare la Cina) ... Lo riporta wired.it

Sul Medio Oriente Trump non ha una strategia diplomatica ma interessi economici - Il presidente americano «ha bisogno di un nuovo Medio Oriente in cui la questione palestinese sia risolta» perché «è da lì che passa il corridoio indo-europeo a cui Trump guarda come alternativa alla ... Come scrive ilsole24ore.com

Medio Oriente, se anche Donald Trump si smarca da Tel Aviv - Violenza chiama violenza da Gaza a Washington e l’instabilità geopolitica in Medio Oriente sta producendo un effetto domino immediato in tutto il mondo tanto da determinare un cambio ... ilmattino.it scrive

‘Putin is destroying Russia’: Trump urges peace deal with Ukraine