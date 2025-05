Medioriente | media Hamas accetta proposta accordo Usa si attende risposta Israele

Un'accordo preliminare per un cessate il fuoco a Gaza è stato raggiunto tra Hamas e l’inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, a Doha, in Qatar. La notizia, riportata da Al-Jazeera, attende ora la risposta di Israele, mentre si delineano nuove prospettive per la pace nella regione.

Milano, 26 mag. (LaPresse) – I rappresentanti di Hamas e l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff hanno raggiunto a Doha, in Qatar, un accordo preliminare per un cessate il fuoco a Gaza. Lo riporta Al-Jazeera, citando fonti informate, secondo cui la bozza dell’accordo prevede una tregua di 60 giorni e il rilascio in 2 fasi di 10 ostaggi vivi, insieme ai corpi di diversi altri ostaggi, in cambio della liberazione di prigionieri palestinesi. Al-Jazeera riferisce che Witkoff ha inviato la bozza al governo israeliano e sta aspettando una risposta... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: media, Hamas accetta proposta accordo Usa, si attende risposta Israele

Hamas rilascia ostaggio Edan Alexander dopo accordo con Trump, il soldato israelo-americano dell'Idf era stato rapito il 7 ottobre 2023: "Negoziati seri per liberare gli altri" - VIDEO - Hamas ha rilasciato l'ostaggio Edan Alexander dopo un accordo con l'ex presidente Trump. Il soldato israelo-americano dell'IDF era stato rapito il 7 ottobre 2023. 🔗continua a leggere

Trump: forcing su Netanyahu per un accordo con Hamas - L'intensificarsi del conflitto in Medio Oriente ha portato Trump a esercitare pressioni su Netanyahu per raggiungere un accordo con Hamas. 🔗continua a leggere

Hamas annuncia la liberazione di Idan Alexander, il «regalo» a Trump per stanare Israele: «Pronti a un accordo per la fine della guerra a Gaza» - Hamas ha annunciato il rilascio di Idan Alexander, un cittadino israeliano e americano detenuto a Gaza dal 7 ottobre 2023. 🔗continua a leggere

Medioriente: media, Hamas accetta proposta accordo Usa, si attende risposta Israele - Milano, 26 mag. (LaPresse) - I rappresentanti di Hamas e l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff hanno raggiunto a Doha, in Qatar, un accordo ... 🔗Riporta msn.com

MEDIO ORIENTE: Hamas accetta proposta Usa su tregua a Gaza - funzionario Palestina - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul Medio Oriente: 15,45 - Hamas ha accettato la proposta dell'inviato speciale statunitense Steve Witkoff per un cessate il fuoco a Gaza. È quanto ha riferito ... 🔗Scrive msn.com

Media, 'Hamas ha accettato proposta di tregua di Witkoff' - Raid su una scuola a Gaza: 36 morti. 'Trump potrebbe annunciare una tregua a breve'. Lo hanno rivelato diverse fonti a Sky News Arabia. Wafa: 'Morti donne e bambini, gli incendi hanno raggiunto le ten ... 🔗ansa.it scrive