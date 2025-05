Medioriente | Idf ordina evacuazione Khan Younis attacco senza precedenti

L’esercito israeliano (IDF) ha ordinato l'evacuazione della città di Khan Younis, preparandosi a un attacco senza precedenti volto a neutralizzare le capacità militari delle organizzazioni terroristiche. Questa decisione segna un'intensificazione delle operazioni militari nella regione, evidenziando la crescente tensione e instabilità nel Medio Oriente. I dettagli dell'operazione e le sue implicazioni sono al centro dell'attenzione internazionale.

Milano, 26 mag. (LaPresse) – L’esercito israeliano (Idf) ha emesso un ordine di evacuazione per l’intera area di Khan Younis, annunciando un “attacco senza precedenti per distruggere le capacità delle organizzazioni terroristiche”. “L’area del governatorato di Khan Yunis è considerata una zona di combattimento pericolosa ed è stata più volte allertata”, ha comunicato il portavoce dell’Idf in lingua araba, aggiungendo che “le organizzazioni terroristiche continuano a lanciare razzi da queste aree” e chiedendo di evacuare immediatamente verso l’area di Al-Mawasi. “L’ordine di evacuazione non include gli ospedali Al-Amal e Nasser”, viene precisato... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Idf ordina evacuazione Khan Younis, attacco senza precedenti

