Medio Oriente | Trump invia Steve Witkoff e Adam Buehler per dialogo con famiglie dei rapiti

Il presidente Donald Trump ha incaricato Steve Witkoff, inviato per il Medio Oriente, e Adam Buehler, direttore del dipartimento per gli ostaggi degli Stati Uniti, di incontrare le famiglie dei rapiti. Durante l'incontro, i rappresentanti hanno espresso la speranza di avere sviluppi positivi nel caso nei prossimi giorni, sottolineando l'impegno dell'amministrazione per la soluzione della crisi.

L'Inviato per il Medio Oriente del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, e il direttore del dipartimento per gli ostaggi Usa Adam Buehler hanno parlato questa sera con le famiglie dei rapiti e hanno detto loro che "sperano in sviluppi nei prossimi due giorni". Lo riferisce il notiziario della tv pubblica Kan. La telefonata è avvenuta dopo che Benyamin Netanyahu ha pubblicato un video in cui ha detto di sperare vivamente di poter annunciare qualcosa su questa questione. Se non oggi, domani. In seguito il suo ufficio ha chiarito che 'oggi o domani' è un modo di dire...

