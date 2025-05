Medio Oriente Crosetto Netanyahu sta sbagliando tutto

Nell'attuale contesto di tensioni nel Medio Oriente, il governo italiano si distingue per la sua postura chiara e coerente riguardo alla situazione di Gaza. In questo articolo, esploreremo le dichiarazioni di Crosetto, evidenziando come la sua visione si differenzi da quella di Netanyahu e sottolineando l'importanza di una soluzione basata sulla coesistenza tra israeliani e palestinesi.

ROMA (ITALPRESS) – "Il governo italiano è quello che ha avuto le posizioni più chiare e univoche su Gaza: ho sempre cercato di discernere tra Hamas e il popolo palestinese, non abbiamo mai smesso di dire che l'unica soluzione era due popoli e due Stati e non abbiamo mai smesso di aiutare il popolo palestinese". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ospite a Quarta Repubblica in onda stasera su Rete4. "Netanyahu sta sbagliando tutto perchè la guerra ad Hamas è legittima e sacrosanta, ma ha dei limiti che lui ha superato. Va combattuta in un altro modo, non sacrificando innocenti e non creando le condizioni di alimentare a vita Hamas: ogni bambino che perde un padre è un potenziale terrorista in futuro, ogni padre che perde un figlio è un potenziale affiliato ad Hamas...

