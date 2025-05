Medici di famiglia siciliani | Case di comunità flop in un Paese sempre più anziano

I medici di famiglia siciliani esprimono forti dubbi sulla reale efficacia delle case di comunità, previste per rispondere alle esigenze di un paese sempre più anziano. Durante il 20° congresso regionale della SIMG a Siracusa, oltre 300 professionisti hanno discusso le sfide e le opportunità della medicina territoriale, evidenziando le criticità di un modello che, secondo loro, rischia di rivelarsi un flop.

Le case di comunità saranno un flop: è la previsione dei medici di medicina generale siciliani, e non solo, riuniti nei giorni scorsi a Siracusa in occasione del 20° congresso regionale SIMG, società italiana di medicina generale, tra le più autorevoli e accreditate: oltre 300 partecipanti al Grand Hotel Villa Politi per un aggiornamento scientifico sulle nuove frontiere scientifiche, terapeutiche...

