Media Israele | Hamas ha accettato la tregua proposta da Witkoff

Hamas ha accettato una nuova proposta di tregua per Gaza, elaborata dall'inviato speciale statunitense Steve Witkoff. Secondo il portale Ynet, l'intesa prevede una sospensione delle ostilità per 70 giorni, segnando un possibile passo verso la pace nella regione.

Hamas avrebbe dato il via libera a una nuova proposta per una tregua a Gaza, formulata dall’inviato speciale del presidente statunitense, Steve Witkoff. Lo ha riferito il portale Ynet, citando una fonte vicina al gruppo, secondo cui l’intesa prevede una sospensione delle ostilità per 70 giorni e il rilascio di 10 ostaggi. Durante il periodo di cessate il fuoco, i colloqui dovrebbero proseguire con l’obiettivo di raggiungere un accordo definitivo, sotto la supervisione e con le garanzie degli Stati Uniti. Peccato che nel giro di pochi minuti sia arrivata la smentita dello stesso Witkoff, come riportato da Barak Ravid di Axios, secondo il quale il mediatore del tycoon avrebbe definito la posizione di Hamas «deludente e completamente inaccettabile», mentre Israele accetterà un cessate il fuoco temporaneo e un accordo sugli ostaggi che include il rilascio di metà vivi e metà morti»... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Media Israele: «Hamas ha accettato la tregua proposta da Witkoff»

Israele, Netanyahu: “Nessuna tregua con Hamas dopo il previsto rilascio di un ostaggio” - Israele ha smentito le voci di un accordo per la liberazione dell'ostaggio israelo-americano Edan Alexander, ribadendo che non ci sono trattative in corso per un cessate il fuoco o la liberazione di prigionieri palestinesi. 🔗continua a leggere

Netanyahu conferma operazione senza tregua contro Hamas mentre Unrwa denuncia blocco alimentare a Gaza - In un contesto sempre più teso, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato un'intensificazione dell'operazione contro Hamas a Gaza. 🔗continua a leggere

Gaza, Hamas propone la liberazione di tutti gli ostaggi in cambio della fine della guerra: “Pronti a 5 anni di tregua” - Hamas ha annunciato la sua disponibilità a liberare tutti gli ostaggi israeliani e a siglare una tregua di cinque anni in cambio della cessazione delle ostilità. 🔗continua a leggere

Media, 'Hamas ha accettato proposta di tregua di Witkoff' - Raid su una scuola a Gaza: 36 morti. 'Trump potrebbe annunciare una tregua a breve'. Lo hanno rivelato diverse fonti a Sky News Arabia. Wafa: 'Morti donne e bambini, gli incendi hanno raggiunto le ten ... 🔗Come scrive ansa.it

Medioriente: media, Hamas accetta proposta accordo Usa, si attende risposta Israele - Milano, 26 mag. (LaPresse) - I rappresentanti di Hamas e l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff hanno raggiunto a Doha, in Qatar, un accordo ... 🔗Si legge su msn.com

Hamas accetta il cessate il fuoco proposto dagli Usa (e intanto minaccia i palestinesi) - Si apre la strada per una possibile fine della guerra a Gaza mentre Israele annuncia un attacco senza precedenti nel sud dell'enclave palestinese ... 🔗Si legge su today.it