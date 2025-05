Media Hamas ha accettato la proposta di tregua degli Usa Ma Witkoff smentisce

Hamas ha ricevuto una proposta di tregua dagli Stati Uniti, ma Steve Witkoff, inviato di Donald Trump per il Medio Oriente, ha prontamente smentito questa affermazione. La notizia, rilanciata dal giornalista Barak Ravid su X, solleva interrogativi sulla reale disponibilità del gruppo a interrompere le ostilità.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’inviato del presidente Usa Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha smentito la notizia secondo cui Hamas avrebbe accettato la proposta di tregua. Lo ha riferito Barak Ravid, giornalista di Axios, su X. Witkoff ha definito la posizione del gruppo armato palestinese “deludente e completamente inaccettabile”. La tregua “ porterà a negoziati significativi verso un cessate il fuoco permanente”, ha aggiunto Witkoff in dichiarazioni ai media israeliani. L’inviato ha concluso: “Ho accettato di guidare i negoziati. C’è un accordo sul tavolo e Hamas dovrebbe accettarlo”... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Media “Hamas ha accettato la proposta di tregua degli Usa”. Ma Witkoff smentisce

