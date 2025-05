McTominay e Mazzocchi scatenati sul pullman del Napoli | “Ma voi come comunicate?” Risposta epica

Durante le celebrazioni sul lungomare per il quarto Scudetto del Napoli, McTominay e Mazzocchi hanno dato vita a un divertente siparietto sul pullman, conquistando i tifosi con la loro chimica e spontaneità. La loro interazione ha suscitato curiosità e risate, portando alla domanda "Ma voi come comunicate?", a cui è seguita una risposta epica. Scopri tutti i dettagli di questo momento esilarante!

McTominay e Mazzocchi protagonisti di un bellissimo siparietto durante la parata sul lungomare per festeggiare il quarto Scudetto del Napoli... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - McTominay e Mazzocchi scatenati sul pullman del Napoli: “Ma voi come comunicate?”. Risposta epica

McTominay e Mazzocchi scatenati sul pullman del Napoli: “Ma voi come comunicate?”. Risposta epica - McTominay e Mazzocchi protagonisti di un bellissimo siparietto durante la parata sul lungomare per festeggiare il quarto Scudetto del Napoli ... 🔗Secondo fanpage.it

Repice: "McTominay è la storia di chi lo ha mandato via buttando 100 milioni" - “Mi è piaciuto molto l’applauso per Mazzocchi, ragazzo napoletano che ... è stato sempre molto coerente nel puntare su di lui. McTominay è la storia di chi lo ha mandato via buttando ... 🔗Da msn.com

McTominay ascolta i soprannomi dei tifosi, uno è esilarante: “Lo scelgo, piace a Mazzocchi” - Scott McTominay se la ride ... e per questo ha tirato in ballo anche un altro compagno, ovvero Mazzocchi: "Frat'm (fratello mio, ndr) è il migliore. Pasquale Mazzocchi direbbe “McFrat ... 🔗Come scrive fanpage.it