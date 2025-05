McDonald’s chiude CosMc’s fallita la sfida a Starbucks

McDonald’s ha ufficialmente chiuso i ristoranti CosMc’s dopo solo due anni di attività, fallendo nell'intento di competere con Starbucks nel settore delle bibite e degli snack. Nonostante le ambiziose strategie, la catena di fast food ha dovuto rinunciare al progetto, evidenziando le sfide nel entrare in un mercato già dominato da brand affermati.

La catena di ristoranti fast food McDonald’s ha annunciato la chiusura dei locali del marchio CosMc’s dopo soltanto due anni dall’avvio del progetto. La strategia dietro a questo nuovo marchio era quella di introdursi nel mercato delle bibite e degli snack, presidiato negli Usa da realtà molto affermate come Starbucks. I risultati non sono però stati soddisfacenti e l’azienda ha annunciato la fine di CosMc’s. Non tutta l’esperienza andrà perduta: parte delle bibite infatti entreranno nei menù dei normali ristoranti McDonald’s. McDonald’s chiude CosMc’s. La decisione di chiudere CosMc’s è arrivata all’improvviso... 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - McDonald’s chiude CosMc’s, fallita la sfida a Starbucks

Mcdonald's chiude CosMc’s, la catena di bevande e spuntini negli Stati Uniti: ecco perché e cosa è successo - McDonald’s chiuderà i suoi ristoranti CosMc’s, punti vendita di bevande calde e snack. Nonostante la chiusura dei locali ... 🔗Secondo msn.com

La risposta di McDonald’s a Starbucks chiude dopo nemmeno due anni - CosMc's era specializzato in caffè e bevande, ma non ho ottenuto il successo sperato. “Cosa succederebbe se un personaggio di McDonald’s degli anni ‘80 che era in parte alieno, in parte surfista e in ... 🔗Da msn.com

McDonald’s chiuderà i negozi CosMc’s e integrerà i sapori nel menu principale - McDonald’s Corp (NYSE: MCD ). ha annunciato che chiuderà i suoi negozi autonomi CosMc’s, segnando la fine del suo esperimento incentrato sulle bevande. Il gigante del fast-food ha lanciato questi ... 🔗Secondo it.investing.com