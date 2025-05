mbda raddoppierà la produzione di missili sampt entro il 2026 annuncia crosetto

Il consorzio europeo Mbda prevede di raddoppiare la produzione di missili per il sistema SampT entro il 2026, come annunciato dal ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto. Questo incremento produttivo, reso noto durante un'intervista a Quarta Repubblica, segue la fornitura di armamenti all'Ucraina, evidenziando l'impegno dell'industria italiana nella sicurezza e nella difesa.

Nel 2026 il consorzio europeo Mbda raddoppierà la produzione di missili per SampT, il sistema missilistico che l' Italia ha fornito anche all' Ucraina. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervistato da Quarta Repubblica, in onda stasera su Rete 4. "L'industria italiana che si occupa" della produzione di missili "aumenterà quest'anno la produzione del 40% e il prossimo anno del 100% - ha spiegato -. Ma le prime consegne che arriveranno ci saranno tra un anno, un anno e mezzo"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net