Mazzocchi | sono un tifoso uno del popolo mi butterei in mezzo a loro

Pasquale Mazzocchi, terzino del Napoli e unico napoletano della rosa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai 2 direttamente dal pullman della festa scudetto degli azzurri. A seguire un estratto delle sue brevi parole. «McTominay è un giocatore fondamentale, straordinario. Non solo per quello che ha fatto in campo ma anche per quello che fa fuori incoraggiandoci sempre quando le cose non andavano bene. Io sono un tifoso, uno del popolo, mi butterei in mezzo a loro».