Mazzette e appalti truccati per rifare le strade di Roma | in carcere il ‘re dell’asfalto’ Mirko Pellegrini

Mirko Pellegrini, noto come il "re dell'asfalto", è stato arrestato per aver orchestrato un sofisticato sistema di corruzione legato agli appalti per la rifacimento delle strade di Roma. Accusato di aver pagato mazzette per garantire gare truccate, Pellegrini si trova ora in carcere, al centro di un'inchiesta che svela un articolato giro di affari illeciti e lavori pubblici svolti in modo scadente.

Mirko Pellegrini, già al centro di numerose inchieste giudiziarie legate a giri di corruzione per appalti pubblici, è stato arrestato e portato in carcere. Avrebbe pagato tangenti per truccare le gare pubbliche, aggiudicandosi appalti milionari per rifare (in modo scadente) le strade di Roma...

