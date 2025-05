Maxischermo San Siro biglietti in vendita da domani ma ci vuole il codice | il prezzo

Domani partirà la vendita dei biglietti per assistere alla finale della UEFA Champions League 2024/25 su maxischermo a San Siro. Il match, in programma sabato 31 maggio, vedrà l’Inter sfidare il Paris Saint-Germain a Monaco. I tifosi milanesi potranno godere di un'esperienza unica, ma per partecipare sarà necessario un codice. Scopri tutti i dettagli e il prezzo dei biglietti!

La finale della UEFA Champions League 202425 è ormai alle porte: sabato 31 maggio l’Inter affronterà il Paris Saint-Germain alla Munich Football Arena di Monaco per il titolo europeo. E anche chi resterà a Milano potrà vivere una serata indimenticabile. I tifosi nerazzurri avranno infatti la possibilità di seguire l’evento dallo stadio Giuseppe Meazza, dove sarà allestito un maxi-schermo per assistere alla sfida. Le porte di San Siro apriranno alle 19:00, due ore prima del fischio d’inizio, previsto per le 21:00. In programma intrattenimento, spettacolo e l’attesa condivisa di un momento storico... 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

