Maxi sequestro al porto di Genova 140kg di eroina nascosta in mattoni

Un'importante operazione delle forze dell'ordine ha portato al maxi sequestro di 140 chilogrammi di eroina al porto di Genova. La Polizia di Stato, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane, ha scoperto la droga, di elevata purezza, nascosta in dieci container provenienti dal Medio Oriente. Questo intervento segna un significativo colpo al traffico di stupefacenti.

GENOVA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato e l'Agenzia delle Dogane di Genova hanno condotto una brillante operazione culminata nel sequestro di circa 140 chilogrammi di eroina di elevata purezza, occultati all'interno di dieci container, arrivati via mare dal Medio Oriente e destinati, successivamente allo sbarco nel porto di Genova (bacino di Sampierdarena), ad essere trasportati verso il Nord Europa.

