Arezzo, 26 maggio 2025 – Oltre 20 associazioni esprimono forti critiche nei confronti del Presidente della Toscana, Giani, in merito al maxi eolico. Le organizzazioni denunciano una propaganda ingannevole e una mancanza di rispetto per i territori vicini, evidenziando come le sue dichiarazioni rappresentino un'ingiusta sopraffazione politica. La questione solleva interrogativi sul futuro della sostenibilità ambientale in regione e sulla tutela dei diritti locali.

Arezzo, 26 maggio 2025 – Maxi eolico: oltre 20 Associazioni criticano Giani: Propaganda, sopraffazione e mancanza di rispetto per i territori confinanti e per De Pascale Le recenti dichiarazioni del Presidente della Toscana Giani, rappresentano un atto di prevaricazione politica senza precedenti, che suscita profondo sconcerto nei territori dell’Appennino romagnolo e marchigiano. Nell’intervista rilasciata all’Unione Sarda (ottobre 2024), Giani difendeva la Toscana dai progetti eolici per tutelare il paesaggio, considerato “un valore fondamentale” anche per il turismo e lo sviluppo delle economie locali... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi eolico: oltre 20 Associazioni criticano Giani

