Max Verstappen netto | A Monaco con le attuali F1 non si può correre abbiamo giocato a Mario Kart

Max Verstappen ha concluso il Gran Premio di Monaco in quarta posizione, un risultato che riflette la sua prestazione nelle qualifiche. Nel contesto attuale delle F1, il pilota della Red Bull ha ironicamente dichiarato che "a Monaco non si può correre, abbiamo giocato a Mario Kart". Questo ottavo appuntamento del Mondiale 2025 ha messo in evidenza le sfide uniche del circuito cittadino del Principato.

Quarta piazza per Max Verstappen nel GP di Montecarlo, ottavo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino del Principato, l’olandese (Red Bull) si è dovuto accontentare del piazzamento, confermando nei fatti il medesimo risultato delle qualifiche, decisive come spesso è accaduto a Monaco. Una gara in cui i piloti e i team hanno affrontato la novità dell’obbligo della doppia sosta. Una modifica speciale per la gara monegasca, proprio per rendere meno scontato l’esito del GP, che però non è stato intaccato in maniera significativa rispetto a quanto fosse già accaduto nel time-attack... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Max Verstappen netto: “A Monaco con le attuali F1 non si può correre, abbiamo giocato a Mario Kart”

