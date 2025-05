Maturità 2025 | meno di un mese alla prima prova Guida essenziale all' esame

Manca meno di un mese all'esame di maturità 2025, con la prima prova in programma il 18 giugno. Gli studenti aretini si preparano ad affrontare questa sfida cruciale per il conseguimento del diploma. In quest'articolo, proponiamo una guida essenziale con consigli utili e strategie per affrontare al meglio le prove d'esame. Scopri come affrontare al meglio questo importante appuntamento!

Manca meno di un mese all'avvio della prima prova dell'esame di maturità 2025. Il 18 giugno prossimo, gli studenti aretini ammessi dovranno affrontare le temutissime prove utili al conseguimento del diploma. E così, in vista di questo importante appuntamento, ecco che spuntano vademecum... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Maturità 2025: meno di un mese alla prima prova. Guida essenziale all'esame

Maturità 2025, curriculum dello studente: indicazioni operative per studenti, scuole e commissioni. NOTA Ministero - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rilasciato una nota operativa riguardante il Curriculum dello studente per l'anno scolastico 2024/2025. 🔗continua a leggere