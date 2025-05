Matteo Ricci entusiasta per la vittoria di Glorio | È partito l' avviso di sfratto per la Giunta Acquaroli VIDEO

Matteo Ricci, europarlamentare e candidato del Partito Democratico alle prossime elezioni regionali nelle Marche, esprime grande entusiasmo per la vittoria di Michela Glorio a Osimo. Questa vittoria rappresenta, secondo Ricci, un importante segnale politico per il cambiamento, mentre si affaccia l’avviso di sfratto per la giunta Acquaroli. Scopriamo insieme i dettagli di questa celebrazione e le implicazioni per il futuro della regione.

L'europarlamentare Matteo Ricci, candidato per il Partito Democratico e il centrosinistra alla carica di presidente della Regione Marche alle prossime elezioni regionali in programma in autunno, è corso a Osimo per festeggiare la vittoria di Michela Glorio. Queste le sue parole: «Un segnale per i... 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Matteo Ricci entusiasta per la vittoria di Glorio: «È partito l'avviso di sfratto per la Giunta Acquaroli» «(VIDEO)

Il Movimento 5 Stelle e i suoi alleati parlano chiaro a Matteo Ricci: «Serve discontinuità con il passato» - Il Movimento 5 Stelle e i suoi alleati lancia un appello chiaro a Matteo Ricci: è necessaria una netta discontinuità con il passato. 🔗continua a leggere

Bettini entusiasta di Ricci: "Un dirigente popolare" - Matteo Ricci, candidato nella Circoscrizione Centro, ha ringraziato Bettini e trovando interessanti le storia di amicizia e politica riportate nel libro ha deciso di comprarne diverse copie (foto). 🔗Riporta ilrestodelcarlino.it

Ricci: Siamo molto contenti per la vittoria, continuiamo a sognare - Migliori marcatori contro Portorico Stefano Tonut e Pippo Ricci, entrambi con 15 punti ... Il CT Gianmarco Pozzecco ha dedicato la vittoria a Matteo Spagnolo, che ieri ha perso il nonno: “Dedico a ... 🔗Scrive sportando.basketball