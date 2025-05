Matteo Ricci entusiasta per la vittoria di Glorio | È partito l' avviso di sfratto per la Giunta Acquaroli VIDEO

Matteo Ricci esprime la sua gioia per la vittoria di Michela Glorio a Osimo, interpretandola come un segnale di cambiamento per le Marche. Nel frattempo, l'avviso di sfratto per la giunta Acquaroli segna una nuova fase politica. Ricci, europarlamentare e candidato del Partito Democratico, si prepara per le prossime elezioni regionali, puntando sull'unità e le sfide da affrontare.

L'europarlamentare Matteo Ricci, candidato per il Partito Democratico e il centrosinistra alla carica di presidente della Regione Marche alle prossime elezioni regionali in programma in autunno, è corso a Osimo per festeggiare la vittoria di Michela Glorio. Queste le sue parole: «Un segnale per i... 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Matteo Ricci entusiasta per la vittoria di Glorio: «È partito l'avviso di sfratto per la Giunta Acquaroli» «(VIDEO)

