Matteo Gigante | Pronto alla prossima sfida chiunque sia l’avversario Zeppieri poco fortunato nel sorteggio

È stata una giornata particolare per tutti ieri a Parigi. Il tributo a Rafa Nadal, presente sul campo Philippe Chatrier insieme ai suoi vecchi rivali, Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray, è stato molto emozionante e tutti gli appassionati hanno legato in un modo o nell’altro i propri ricordi a quell’era del tennis. Lo stesso Matteo Gigante, per la prima volta vincitore di un match a livello Slam, avrebbe voluto assistere. “ È dispiaciuto anche a me non vedere la cerimonia “, ha ammesso ai microfoni l’azzurro. Una vittoria in tre set contro il libanese Benjamin Hassan (n. 221 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-2 6-0 in un’ora e 38 minuti di gioco... 🔗 Leggi su Oasport.it