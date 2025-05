Master di Scrittura della Strada degli scrittori Cavallaro | Non è il momento del silenzio e dell' indifferenza

In un contesto in cui il silenzio e l'indifferenza rischiano di prevalere, il Master di Scrittura "Strada degli Scrittori Cavallaro" emerge come un'iniziativa fondamentale ad Agrigento, capitale della cultura. Promuovere il dialogo e l'impegno culturale è essenziale per liberare la città dai suoi atavici ritardi, dando voce a grandi autori e al potere trasformativo della letteratura.

"Occorre parlare qui, ad Agrigento capitale della cultura, perché il silenzio non prevalga sull'impegno di chi tenta di liberare la città da atavici ritardi. Non è il momento del silenzio e dell'indifferenza. Bisogna parlare, essere presenti, anche con i libri e con i grandi autori della Strada...

Dal 26 maggio il master di Scrittura della Strada degli scrittori - AGRIGENTO – Sarà dedicata a "Le Parole del viaggio" l'edizione 2025 del Master di Scrittura promosso dalla Strada degli Scrittori nell'anno di Agrigento Capitale della Cultura.

"Le parole del viaggio", nuovo appuntamento con "La strada degli scrittori" - "La Strada degli Scrittori" organizza la nona edizione del Master di Scrittura, dedicata al tema "Le parole del Viaggio". Ecco il comunicato stampa integrale: "Dal 26 al 31 maggio, nella splendida cor ...

Master di Scrittura della Strada degli Scrittori, Cavallaro: "La cultura unico antidoto contro la fuga dei nostri giovani" - Così il direttore della Strada degli Scrittori, Felice Cavallaro, interviene a margine della conclusione della sesta edizione del Master di scrittura, svoltosi ad Agrigento e realizzato con ...