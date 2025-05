Masseria Tagliatelle protagonista a Firenze per la tappa toscana di Città in scena – festival della rigenerazione urbana

In occasione della tappa toscana di "Città in Scena – Festival della Rigenerazione Urbana", la masseria Tagliatelle ha brillato con il progetto "Tagliatelle – Stazione Ninfeo". Selezionato insieme ad altri 17 progetti provenienti da diverse città italiane, questo evento, svoltosi il 22 maggio scorso a Firenze, ha rappresentato un'importante iniziativa per promuovere la rinascita urbana e la valorizzazione del territorio.

Il progetto di rigenerazione urbana “Tagliatelle – Stazione Ninfeo” è stato selezionato – assieme ad altri 17 progetti di altrettante città italiane – per prendere parte alla tappa speciale di Firenze di “Città in Scena – Festival della Rigenerazione Urbana”, tenutasi lo scorso giovedì 22 maggio... 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Masseria Tagliatelle protagonista a Firenze per la tappa toscana di “Città in scena – festival della rigenerazione urbana”

Masseria Tagliatelle protagonista a Firenze per la tappa toscana di “Città in Scena – Festival della Rigenerazione Urbana” - Il progetto di rigenerazione urbana “Tagliatelle – Stazione Ninfeo” selezionato assieme ad altri 17 progetti a livello nazionale per prendere parte alla tappa speciale di Firenze di “Città in Scena – ... 🔗Riporta leccesette.it

Lecce, Masseria Tagliatelle protagonista a Firenze per «Città in Scena» - Al Festival della Rigenerazione Urbana con il progetto Stazione Ninfeo sostenuto da Fondazione Con il Sud e dal Comune ... 🔗Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Disegnato futuro di Masseria Tagliatelle: sarà ostello sociale gestito da giovani - LECCE - Il futuro ormai prossimo della Masseria Tagliatelle, il complesso storico risalente al XVI secolo, situato nel quartiere Ferrovia all’interno del parco delle Cave di Marco Vito a Lecce ... 🔗Secondo lecceprima.it