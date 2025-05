Massacro di Gaza | la strage impunita

Nell'articolo si esplora la devastante crisi umanitaria nella Striscia di Gaza, evidenziando come l'Europa, distratta da altre emergenze globali come il conflitto ucraino, stia trascurando la tragica realtà di una strage che colpisce in primis bambini e innocenti. È tempo di riflettere sull'impunità e sulle conseguenze di un’indifferenza che perdura mentre il dramma si intensifica.

Che sia in corso nella Striscia una catastrofe umanitaria è un’evidenza di cui l’Europa sembra accorgersi solo ora. Davanti a proporzioni di una tragedia tali che è impossibile ignorare. Europa troppo impegnata col riarmo e a sostenere l’Ucraina per volgere lo sguardo verso la strage dei bambini e dei civili a Gaza. Che muoiono di fame. No, non è una figura retorica. Muoiono di fame. Quelli che non sono uccisi dalle armi israeliane. Senza via di scampo. E non bastano alcuni camion – goccia nell’oceano – che stanno entrando per gentile concessione a interrompere le drammatiche conseguenze dell’embargo di aiuti internazionali imposto da mesi da Israele... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

