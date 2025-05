Mary di Danimarca festeggia il compleanno di Federico | un’assenza importante e un ospite inatteso

Mary di Danimarca celebra il compleanno di Re Federico X, che ha recentemente compiuto 57 anni. La tradizione danese lo ha visto affacciarsi al balcone del Palazzo di Amalienborg per ringraziare i sudditi. Tuttavia, l'evento ha riservato una sorpresa: un'assenza importante e un ospite inatteso hanno frequentemente catturato l'attenzione durante i festeggiamenti. Scopriamo i dettagli di questa giornata reale.

Royal family danese in festa. Re Federico X ha compiuto 57 anni e ha festeggiato secondo la tradizione del Paese: affacciandosi al balcone del Palazzo di Amalienborg a Copenaghen per salutare i cittadini che gli hanno inviato i loro migliori auguri. In questa occasione speciale era accompagnato dalla moglie, la Regina Mary, sua madre Margherita e tre dei suoi figli: Isabella e i gemelli Vincent e Josephine. Il grande assente al compleanno di Re Federico. L'assenza più significativa al compleanno di Re Federico, celebrato il 26 maggio, è stata quella del primogenito, l'erede al trono Christian...