Martina Franca violazioni sulla sicurezza | denunciati due imprenditori Sospesa un’attività di gastronomia

Due imprenditori di Martina Franca, responsabili di una pasticceria e di una gastronomia, sono stati denunciati dai Carabinieri per violazioni delle normative sulla sicurezza e il lavoro. Nel corso di controlli mirati, è stata sospesa l'attività di gastronomia, evidenziando l'impegno delle autorità nel contrastare il lavoro sommerso e garantire la tutela dei diritti dei lavoratori.

Tarantini Time Quotidiano Due imprenditori locali, titolari rispettivamente di una pasticceria e di una gastronomia, sono stati denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Martina Franca nel corso di controlli mirati al contrasto del lavoro sommerso e al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’operazione, condotta in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Taranto, si è svolta nel fine settimana su impulso del Comando Provinciale dell’Arma. Nel corso dell’attività ispettiva, sono emerse gravi irregolarità. Nella pasticceria, i militari hanno accertato l’assenza di estintori, configurando una violazione delle prescrizioni in materia di prevenzione incendi... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Martina Franca, violazioni sulla sicurezza: denunciati due imprenditori. Sospesa un’attività di gastronomia

