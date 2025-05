Martesana la farmacia delle malattie rare | Qui le cure per 4 500 pazienti difficili

Nel cuore dell'ASST Melegnano-Martesana si trova una farmacia specializzata nella gestione delle malattie rare, offrendo cure a 4.500 pazienti con condizioni difficili. Con tre sedi a Cernusco, Melzo e Vizzolo, questa farmacia gestisce annualmente 250.000 richieste di approvvigionamento, collaborando con 500 punti di distribuzione tra reparti, ambulatori e case della comunitĂ , garantendo un servizio essenziale per il supporto dei pazienti e delle loro famiglie.

Viaggio nella Farmacia dell'Asst Melegnano-Martesana, tre sedi, Uboldo a Cernusco, Santa Maria delle Stelle a Melzo e Vizzolo gestiscono 250mila richieste di approvvigionamento l'anno in arrivo da una rete che conta 500 punti di distribuzione fra reparti, pazienti, ambulatori e case della ComunitĂ : 50mila linee d'ordine per un totale di 10mila beni sanitari movimentati. Numeri da capogiro per il team guidato da una donna, Rita Cursano (a destra nella foto), al centro di un sistema complesso di ospedali e sedi capillari sul territorio. Il laboratorio che lavora dietro le quinte gestisce 4.500 persone con malattie rare o croniche

