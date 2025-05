Marte | addio al mito dell’acqua le strisce oscure modellate da vento e frane

L'emozione per la scoperta di acqua su Marte lascia spazio a nuove ipotesi. Le misteriose striature che solcano il pianeta rosso, un tempo interpretate come segni di acqua liquida, sono in realtà il risultato di fenomeni geomorfologici. Un'analisi condotta da un team di ricerca internazionale ha rivelato che l'azione di vento e frane modellano il paesaggio marziano, rivoluzionando la nostra comprensione delle dinamiche del suo terreno.

Le enigmatiche striature che solcano i pendii marziani non sarebbero il segno del passaggio di acqua liquida, come ipotizzato per anni, ma il risultato dell'azione combinata di vento e scivolamenti di sassi. A svelarlo è un'analisi approfondita condotta da un team di ricerca internazionale guidato da Adomas Valantinas, della Brown University statunitense, e Valentin Bickel, dell'Università svizzera di Berna, i cui risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature Communications. Striature scure stagionali su Marte Lo studio ha passato al setaccio, grazie all'ausilio dell'Intelligenza Artificiale, un archivio di circa 86...

