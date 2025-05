Marotta si complimenta con il Napoli ma lancia la stoccata | il commento fa discutere

Nell'ultimo incontro, Beppe Marotta ha espresso le sue congratulazioni al Napoli per la conquista dello Scudetto, ma non ha mancato di lanciare una stoccata che ha acceso il dibattito. La vittoria del club partenopeo, ottenuta in una competizione serrata con l'Inter, solleva interrogativi e polemiche che meritano attenzione. Analizziamo il suo commento e il contesto in cui è stato rilasciato.

Il commento di Marotta sullo Scudetto del Napoli è un complimento, a cui segue però una piccola stoccata: le parole fanno discutere. Il Napoli ha vinto una corsa Scudetto giocata punto a punto sino all'ultima giornata, battendo così l'Inter campione in carica. Proprio quest'oggi, la squadra azzurra ha celebrato il trionfo con una stupenda parata per la città, in cui un bus scoperto con i giocatori e lo staff ha attraversato il lungomare. Per l' Inter, invece, è già tempo di concentrarsi su un altro obiettivo prestigioco come la finale di Champions League dopo l'indubbia delusione per un campionato sfumato all'ultimo...

