Marotta | Seconda finale in tre anni qualcosa di irripetibile Complimenti al Napoli

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha celebrato la seconda finale europea in tre anni per la sua squadra, definendo l'impresa "irripetibile". Nel corso del Media Day ad Appiano Gentile, ha espresso i suoi complimenti al Napoli, sottolineando l'importanza di questa settimana che conduce all'evento calcistico più prestigioso d'Europa. Le aspettative crescono mentre l'Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.

Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato nel corso del Media Day organizzato ad Appiano Gentile, in vista della finale europea: “Buon pomeriggio e benvenuti a questo open media-day, che apre ufficialmente la settimana verso l’evento calcistico più prestigioso d’Europa. Per noi è la seconda finale in tre anni, un traguardo che nasce da una profonda cultura del lavoro e da un forte senso di appartenenza. Tutti, dall’allenatore alla squadra, fino alla nuova proprietà – entrata con grande intelligenza un anno fa – hanno contribuito con dedizione. I nostri proprietari ci hanno sempre supportato senza mai interferire nelle scelte gestionali, e la presenza di Katherine Ralph oggi lo dimostra”, le parole del presidente... 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

