Marotta | Scudetto sfuggito per un centimetro ma non va dimenticata una cosa C’è un dato che ci differenzia dal Napoli

In un'attesa finale di Champions League contro il PSG, il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, riflette sulla stagione dei nerazzurri e sullo scudetto sfuggito per un soffio. In questo contesto, Marotta sottolinea un aspetto distintivo che separa l'Inter dal Napoli, evidenziando le ambizioni del club e la determinazione nel perseguire nuovi traguardi. Scopriamo i dettagli delle sue dichiarazioni.

Le parole di Beppe Marotta, presidente dell'Inter, sulla stagione dei nerazzurri e lo scudetto perso in Serie A. Tutti i dettagli. Beppe Marotta, presidente dell' Inter, ha parlato in occasione del media day in vista della finale di Champions League contro il PSG. FINALE DI CHAMPIONS – «Di fatto inizia il countdown verso una data storica e prestigiosa come quella di sabato, che sancisce l'esibizione di due formazioni nella finale della manifestazione calcistica più importante d'Europa e forse del mondo. Per noi è motivo di orgoglio e soddisfazione, è la seconda volta negli ultimi anni ed è il frutto del lavoro e del senso di appartenenza profusi da tutta l'Inter...

