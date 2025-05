Marotta | Inter due finali in tre anni straordinario! 19 partite in più rispetto altri

Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha evidenziato i successi straordinari del club, che ha disputato due finali in tre anni e ha giocato 19 partite in più rispetto ad altre squadre. In vista della finale di UEFA Champions League 2024-2025 contro il PSG, ha lodato l'allenatore e la squadra, esprimendo riconoscenza anche verso il Napoli per la competitività mostrata in questa stagione.

Il presidente Giuseppe Marotta nel giorno dell’open media-day in vista della finale di UEFA Champions League 2024-2025 tra Inter e PSG, ha tirato le somme di questa stagione positiva prima del gran finale. Il numero uno nerazzurro si è complimentato con l’allenatore e la squadra, oltre che col Napoli. STAGIONE POSITIVA – Beppe Marotta analizza il campionato appena concluso e presenta la finale di Champions League complimentandosi con Simone Inzaghi: «Siamo all’atto finale della manifestazione calcistica più importante d’Europa. Siamo alla seconda finale in tre anni ed è un grande orgoglio parteciparvi... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marotta: «Inter due finali in tre anni, straordinario! 19 partite in più rispetto altri»

