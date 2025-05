Marotta e la frecciata al Napoli | Complimenti ma abbiamo giocato 19 gare in più

Durante il Media Day dedicato alla finalissima di Champions League contro il Paris Saint-Germain, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha lanciato una frecciata al Napoli, sottolineando il percorso dell'Inter: “Complimenti, ma abbiamo giocato 19 gare in più”. Le sue parole anticipano un confronto interessante in vista della sfida decisiva e mettono in luce la determinazione della squadra milanese per coronare un sogno europeo.

Le parole del presidente nerazzurro nel Media Day dedicato alla finalissima di Champions League contro il Paris Saint-Germain Giornata dedicata al Media Day in casa Inter, con Beppe Marotta a prendere la parola in conferenza stampa prima di Simone Inzaghi: “ Arrivare a giocare la seconda finale in tre anni è qualcosa di straordinario e irripetibile. Il campionato l’abbiamo perso, complimenti al Napoli, ci è mancato un centimetro ed è un peccato”, esordisce il numero uno nerazzurro. Beppe Marotta (LaPresse) – Calciomercato.it Marotta prosegue sul campionato: “Rispetto al Napoli abbiamo giocato 19 partite in più, significa in sostanza che le energie spese sono tante... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Marotta e la frecciata al Napoli: “Complimenti ma abbiamo giocato 19 gare in più”

