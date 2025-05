Marotta a Sky | Il ciclo Inzaghi non è finito ha solo bisogno di questa cosa Sono ottimista per la finale per un motivo

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha espresso ottimismo riguardo al futuro di Simone Inzaghi in vista della finale di Champions League contro il PSG. Durante un'intervista a Sky Sport, Marotta ha sottolineato che il ciclo del tecnico non è finito, ma ha bisogno di un'importante spinta per affrontare al meglio la sfida imminente. Scopriamo i dettagli delle sue dichiarazioni.

Le parole di Beppe Marotta, presidente dell’Inter, sul futuro di Inzaghi in vista della finale di Champions League contro il PSG. Tutti i dettagli. Beppe Marotta, presidente dell’ Inter, ha parlato a Sky Sport in occasione del media day in vista della finale di Champions League contro il PSG. INZAGHI – «L’allenatore fa le sue considerazioni, deve sentirsi dire certe parole dalla società e siamo pronti a farlo. Ma prima siamo tutti concentrati su un appuntamento storico. Poi ci siederemo e sono ottimista, c’è un rapporto ottimo con Inzaghi e per me il ciclo non è finito. Auspico si possa proseguire»... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Marotta a Sky: «Il ciclo Inzaghi non è finito, ha solo bisogno di questa cosa. Sono ottimista per la finale per un motivo»

