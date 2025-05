Mario Palazzi proposto nuovo procuratore di Viterbo

Mario Palazzi è stato proposto come nuovo procuratore di Viterbo dalla quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura. La decisione, presa lunedì 26 maggio, segna un passo importante per l'attuale pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia di Roma, sottolineando la fiducia riposta nelle sue capacità da parte del Csm.

Mario Palazzi proposto come nuovo procuratore di Viterbo dalla quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura. Sul nome dell'attuale pubblico ministero alla Direzione distrettuale antimafia di Roma il Csm ha deliberato nella giornata di lunedì 26 maggio. La proposta è passata... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Mario Palazzi proposto nuovo procuratore di Viterbo

Mario Palazzi confermato alla guida della Baldaccio Bruni per la stagione 2024-2025 - Mario Palazzi e la Baldaccio Bruni proseguiranno insieme. Il tecnico aretino era arrivato, o per meglio dire tornato, in Valtiberina, nel corso dell’ultima stagione ereditando una squadra che navigava ... 🔗Da sport.quotidiano.net

Mario Palazzi confermato alla guida della Baldaccio Bruni Anghiari - Mario Palazzi confermato alla guida della Baldaccio Bruni Anghiari. L’annuncio dato dal vice presidente Maurizio Lacrimini nel corso della cena di chiusura che si è svolta alla Terrazza di ... 🔗Scrive arezzonotizie.it