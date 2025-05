Mare comune | la spiaggia di Porto Empedocle diventa una mostra-laboratorio

"Mare comune" trasforma la spiaggia di Porto Empedocle in un laboratorio di partecipazione e memoria. Questo progetto invita la comunità a esplorare e reinterpretare il litorale di Marinella, promuovendo un dialogo attivo sulla trasformazione urbana. L'inaugurazione si terrà giovedì 6 giugno alle 18 presso la Torre Carlo V, con un'apertura al pubblico fino al 6 settembre, per una stagione di scoperte e condivisione.

