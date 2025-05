Marco Valentino è il nuovo sindaco di Lusciano | larga vittoria al primo turno

Marco Valentino è stato eletto sindaco di Lusciano con una vittoria schiacciante al primo turno. Oltre 3.200 preferenze gli hanno permesso di superare la soglia del 50% dei voti, evitando così il ballottaggio. La sua affermazione è ancora più significativa, avendo triplicato i consensi del principale avversario. La nuova amministrazione promette un rinnovato impegno per il benessere della comunità.

Marco Valentino è il nuovo primo cittadino di Lusciano. Con oltre 3.200 preferenze, ha superato abbondantemente la soglia del 50% dei voti, evitando il ballottaggio e conquistando la guida del Comune già al primo turno. La sua affermazione è stata netta: ha triplicato i voti della principale avversaria, Rina Brunitto, fermatasi a 1.577 voti

