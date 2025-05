Marco Spanio trionfa alla Coppa Giancarlo Bonechi a Traversagna

Marco Spanio trionfa alla storica Coppa Giancarlo Bonechi di Traversagna, un successo indimenticabile per il giovane atleta pratese. In occasione di un'edizione che celebra i 70 anni della manifestazione, la gara della Valdinievole si conferma come un importante appuntamento per gli allievi ciclisti, organizzata con la consueta bravura e passione. Un traguardo che segna un passo significativo nella carriera di Spanio.

Per il brillante pratese Marco Spanio vincitore della Coppa Giancarlo Bonechi per Allievi a Traversagna, è un successo che non dimenticherà . La gara della Valdinievole che ha una bella e prestigiosa storia, festeggiava infatti i 70 anni con l’edizione di ieri organizzata come al solito con bravura ed impegno dall’U.S. Giancarlo Bonechi. Era anche valida come seconda prova della speciale Challenge Piero Pratesi istituita dal Comitato Provinciale di Pistoia della Federciclismo e dalle società giovanili pistoiesi per ricordare Piero Pratesi la moto staffetta scorta tecnica morta nel tragico incidente stradale durante la gara di Stabbia del 4 maggio scorso... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Marco Spanio trionfa alla Coppa Giancarlo Bonechi a Traversagna

