Marco Mengoni non solo il bis a San Siro | nuova data a Milano il 12 ottobre all’Unipol Forum

Marco Mengoni continua a sorprendere i fan con l'annuncio di nuove date per il suo tour "Live in Europe 2025". Dopo il successo al San Siro, il cantautore aggiunge un atteso concerto il 12 ottobre all'Unipol Forum di Milano e un'altra data il 24 ottobre all'Unipol Arena di Bologna, portando la sua musica in palazzetti italiani con una serie di eventi imperdibili.

Milano, 26 maggio 2025 - Il tour Live in Europe 2025 di Marco Mengon i si arricchisce di cinque nuove date nei palazzetti italiani. Ai concerti già annunciati si aggiunge un nuovo appuntamento il 12 ottobre all'Unipol Forum di Milano e un live il 24 ottobre all'Unipol Arena di Bologna, raddoppiano inoltre le date di Pesaro (21 ottobre- Vitrifrigo Arena), Firenze (29 ottobre - Mandela Forum) e Roma (9 Novembre - Palazzo dello sport). Un’estate meneghina per il cantante che il 13 (già sold out) e il 14 luglio sarà sul palco di San Siro. I biglietti per le nuove date italiane di Marco Mengoni Live In Europe saranno disponibili in prevendita con accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard a partire dalle 15... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Marco Mengoni, non solo il bis a San Siro: nuova data a Milano il 12 ottobre all’Unipol Forum

