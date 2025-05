Marco Mengoni annuncia nuove date italiane al suo tour europeo

Marco Mengoni ha svelato nuove date italiane per il suo atteso tour europeo "Live in Europe 2025". Oltre ai concerti già previsti, il cantante aggiunge cinque nuove date nei palazzetti italiani, con un appuntamento speciale il 12 ottobre. I fan possono dunque prepararsi a vivere emozioni indimenticabili con le performance del loro artista preferito.

Il tour Live in Europe 2025 di Marco Mengoni si arricchisce di ulteriori cinque date nei palazzetti italiani. Ai concerti già annunciati si aggiunge un nuovo appuntamento il 12 ottobre all'Unipol Forum di Milano e un live il 24 ottobre all'Unipol Arena di Bologna, raddoppiano inoltre le date di Pesaro (21 ottobre- Vitrifrigo Arena), Firenze (29 ottobre – Mandela Forum) e Roma (9 Novembre – Palazzo dello sport). I nuovi concerti vanno ad affiancarsi alle tappe italiane già previste, che daranno ufficialmente il via al tour europeo del cantante, prodotto e organizzato da Live Nation...

