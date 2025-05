Marco Manfrinati condannato per stalking alla ex moglie Lavinia Limido | è a processo anche per l’omicidio del suocero

Marco Manfrinati, ex avvocato, è stato condannato a quattro anni e cinque mesi per stalking nei confronti dell'ex moglie Lavinia Limido. L'8 maggio 2024, a Varese, è accusato di aver ucciso il suocero con un coltello e di aver tentato di sgozzare la ex consorte. Attualmente, si trova a processo per omicidio volontario e tentato omicidio premeditato. continua...

È stato condannato a quattro anni e cinque mesi per stalking Marco Manfrinati, l'ex avvocato che il 6 maggio 2024 a Varese uccise il suocero a coltellate e tentò di sgozzare l'ex moglie Lavinia Limido. Il 42enne si trova imputato anche per tentato omicidio premeditato e omicidio volontario...

Marco Manfrinati condannato per stalking alla ex moglie. In corso il processo per l'omicidio del suocero e lo sfregio alla donna - L'ex avvocato di Busto Arsizio è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per atti persecutori nei confronti della ex moglie, che poi colpì a coltellate al volto e al collo, prima di uccidere il padre di le ...

Condanna per stalking a Marco Manfrinati: 4 anni e 5 mesi di reclusione - La difesa ha sostenuto che Manfrinati cercava solo di mantenere un rapporto con il figlio e ha annunciato l'intenzione di ricorrere in appello (foto d'archivio) ...

Marco Manfrinati a processo per stalking sulla ex moglie e i suoceri: chiesta una condanna a 5 anni e 7 mesi - Ieri, mercoledì 9 aprile, a Varese si è tenuta una nuova udienza del processo per stalking a Marco Manfrinati, l'ex avvocato ora arrestato per il tentato omicidio della ex moglie Lavinia Limido ...