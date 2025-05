Marco Maccarini | Sono stato il volto di Mtv e ora cammino tra le risaie

Marco Maccarini, ex volto di MTV, esplora ora il mondo con un passo lento tra le risaie immerse nel verde acido. Il 26 maggio 2025, ci invita a condividere un cammino di cinque chilometri che unisce Torino a Milano, un viaggio senza fretta, un pellegrinaggio meditativo. In questa rotta, il tempo si ferma e i ricordi si intrecciano, offrendo una nuova prospettiva sulla vita e sulla bellezza del paesaggio.

Torino, 26 maggio 2025 – Questo incontro a tu per tu dura cinque chilometri fra il verde acido delle risaie e il cielo. Misurare la strada senza orologio è da vent'anni l'attitudine di Marco Maccarini, intercettato sulla linea che unisce Milano a Torino. Un lampo con l'alta velocità. Un pellegrinaggio di sei giorni per chi ha fatto del cammino una ragione di vita. Non una seconda vita, messa così non gli piace. Piuttosto il lato B di una cover di successo, il pezzo sconosciuto e sorprendente. Intorno al 2005 aveva tutto quello che mediamente desidera un ventinovenne contemporaneo: bagni di folla, radio, televisione, palcoscenici e proposte...

