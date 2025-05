Marco D’Agostin Asteroide al Piccolo | Ero snob ora amo il musical Lo conquisto con voce e corpo

Marco D'Agostin, danzatore e artista residente del Piccolo Teatro di Milano, sorprende tutti abbracciando il mondo del musical. Dopo il successo di "First Love", ora si lancia con passione in una nuova avventura. Da un iniziale atteggiamento snob, ha trovato una connessione profonda con questo genere, conquistando il pubblico con la sua voce e il suo corpo in uno spettacolo che promette emozioni e divertimento.

Milano – A sorpresa, il musical è entrato nel radar di un danzatore speciale, Marco D'Agostin, classe 1987, che ha inanellato il suo percorso con lavori di tale felice impatto da meritargli il posto di artista residente del Piccolo Teatro. Dopo "First Love", sul primo amore per lo sci di fondo con un'eroina, Stefania Belmondo, a ispirarlo, " Avalanche " sulla sopravvivenza umana in terra di giganti, " Gli anni" con Marta Ciappina, su un toccante dramma familiare della protagonista, e " Jérôme Bel", rivisitazione dell'autobiografia di una delle figure di punta della post-danza francese, con un manipolo di amici-colleghi-complici della sua cerchia, stavolta dal 3 all'8 giugno presenta al Teatro Studio Melato il nuovo "Asteroide", un solo dove un paleontologo-performer dà corpo e voce al suo mondo di ossa, creature estinte, materiale cosmico...

