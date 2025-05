Marco Bezzecchi trionfa a Silverstone | vittoria Aprilia tra colpi di scena e sfide Ducati

Marco Bezzecchi ha trionfato a Silverstone in un'emozionante gara ricca di colpi di scena e sfide accese con le Ducati. Visibilmente emozionato, ha ringraziato la sua squadra Aprilia e le persone a lui care, dedicando la vittoria alla mamma. La sua esultanza, disinvolta e piena di entusiasmo, si è chiusa con un'espressione che riassume perfettamente l'intensità del momento: "Che c...". Un successo indimenticabile per il giovane pil

Sorride, ringrazia tutto e tutti ("Aprilia, la mia famiglia, gli amici veri, l’Academy, Valentino"), snocciola una dedica speciale ("questa vittoria è per la mamma"), poi, Marco Bezzecchi si lascia andare all’espressione (colorata) con cui sceglie di riassumere il suo successo a Silverstrone: "Che c.", ovvero, che fortuna. La battuta gli viene sincera mentre rivede le immagini che hanno segnato il ritiro di Fabio Quartararo che per colpa di un guaio tecnico – abbassatore bloccato – ha dovuto salutare il Gp della Gran Bretagna a una manciata di giri dalla fine. Gp che, sia chiaro, Quartararo avrebbe portato a casa senza se e senza ma... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Marco Bezzecchi trionfa a Silverstone: vittoria Aprilia tra colpi di scena e sfide Ducati

