Marche i 20 anni dal primo trapianto d’organo

Il 30 maggio a Portonovo (Ancona), si celebrano due importanti anniversari: i 20 anni dal primo trapianto d'organo nelle Marche e i 30 anni dalla fondazione dell'ATO Marche. Questa giornata, organizzata dall'associazione con il patrocinio del Consiglio regionale, rappresenta un momento di riflessione sul progresso dei trapianti nella regione e sul valore della donazione degli organi.

I trent’anni dalla fondazione di ATO Marche (Associazione per i trapianti di organi, cellule e tessuti delle Marche) e i venti dal primo trapianto nella regione verranno celebrati venerdì 30 maggio a Portonovo (Ancona) in una giornata organizzata da ATO Marche con il patrocinio del Consiglio regionale delle Marche e del Comune di Ancona. L’evento il 30 maggio dalle 11. La presentazione dell’evento in una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo delle Marche e alla quale sono intervenuti il professor Andrea Vecchi, Presidente di ATO Marche, il professor Andrea Ranghino, Direttore Nefrologia e Trapianti di Rene presso AO di Torrette, e il Presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, i 20 anni dal primo trapianto d’organo

Vent'anni fa il primo trapianto ad Ancona, 1.700 eseguiti - Vent'anni fa ad Ancona, il 30 maggio 2005, il primo trapianto d'organo nelle Marche, nello specifico di rene: sono circa 1.700 quelli eseguiti finora all'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche ... 🔗Secondo ansa.it

