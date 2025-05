Marche dichiarazione dei redditi 2025 | la Regione propone due webinar

La Regione Marche, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, lancia due webinar formativi nell'ambito del progetto Bussola Digitale. Questi incontri, aperti a tutti i cittadini, si concentreranno sull'utilizzo della dichiarazione dei redditi precompilata 2025, offrendo supporto e guida per facilitare la corretta compilazione e invio delle dichiarazioni.

Nell’ambito del progetto Bussola Digitale, promosso dalla Regione Marche in collaborazione con la Direzione regionale Marche dell ’Agenzia delle Entrate, si terranno due incontri formativi dedicati all’utilizzo della dichiarazione dei redditi precompilata 2025. I webinar, aperti a tutti i cittadini e completamente gratuiti, sono in programma per giovedì 29 maggio e mercoledì 11 giugno 2025, dalle ore 14.30 alle 17. I webinar della Regione Marche . “In un contesto in cui i servizi digitali assumono un ruolo sempre piĂą centrale nella quotidianitĂ , la Regione Marche è fortemente impegnata nella promozione delle competenze digitali tra i cittadini – sottolinea l’Assessore alla digitalizzazione Andrea Maria Antonini -... 🔗 Leggi su Lapresse.it