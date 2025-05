Marche Consiglio regionale | pdl famiglia e tutela del lavoro

Domani, martedì 27 maggio, il Consiglio regionale delle Marche si riunirà alle ore 10 per discutere interrogazioni e interpellanze. Tra i punti all'ordine del giorno, si affronteranno proposte di legge unificate riguardanti interventi a sostegno della famiglia e la tutela del lavoro, temi di rilevante importanza per il benessere sociale ed economico della regione.

Domani torna a riunirsi il Consiglio regionale convocata per martedì 27 maggio, a partire dalle ore 10. In apertura, come da Regolamento, verranno svolte interrogazioni e interpellanze. All'esame d'Aula le proposte di legge abbinate e a testo unificato in materia di i nterventi a sostegno della famiglia, della genitorialità e della natalità. Iscritte all'ordine del giorno di seduta anche le proposte di legge di modifica alla normativa sulla medicina dello sport e di valorizzazione dei titolo di dottorato di ricerca. Previsto anche l'esame di alcuni provvedimenti di indirizzo in materia di salvaguardia del settore dell' automotive e tutela dei lavoratori IMR di Jesi...

