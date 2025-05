Marche approvato il progetto per l’ospedale di San Benedetto del Tronto

È stato approvato il progetto per il nuovo ospedale di San Benedetto del Tronto, grazie al Documento di indirizzo alla progettazione. La struttura, che sorgerà nell'area di Ragnola su un'area di 50mila metri quadrati, sarà moderna e innovativa, destinata a migliorare sensibilmente i servizi sanitari della regione. La procedura per l'avvio della gara di progettazione è ora in fase di attivazione.

Con l’approvazione del Documento di indirizzo alla progettazione può partire la procedura per l’ avvio della gara di progettazione per il nuovo ospedale di San Benedetto del Tronto. Sarà una struttura moderna e innovativa che sorgerà nell’area di Ragnola, di circa 50mila metri quadrati, pensata per rispondere in modo efficiente alle esigenze sanitarie attuali e future della comunità. Sarà progettata fin dall’inizio secondo i canoni della moderna sanità e pensata anche alla luce della esperienza pandemica per rispondere alle giuste richieste ed esigenze dei cittadini. Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli nel corso di una conferenza stampa all’ospedale Madonna del Soccorso insieme all’assessore all’edilizia sanitaria Francesco Baldelli e, tra gli altri, il sottosegretario Lucia Albano, il Commissario del Governo per la Ricostruzione Guido Castelli e i consiglieri regionali Adrea Assenti e Monica Acciarri ha annunciato l’avvio della gara di progettazione... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, approvato il progetto per l’ospedale di San Benedetto del Tronto

