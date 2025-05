Maranello | Inaugurata la sede dei Volontari in Campo

Sabato 24 maggio, a Maranello, è stata inaugurata la nuova sede dei "Volontari in Campo" in Via Cappella a Gorzano. La struttura, completamente rinnovata, accoglie sette associazioni di volontariato locali, tra cui AIDO e il Circolo Fotografico Blow Up, offrendo uno spazio d'incontro e collaborazione per supportare la comunità e promuovere iniziative solidali.

Con il taglio del nastro è stata inaugurata sabato 24 maggio la casa dei "Volontari in Campo" in Via Cappella a Gorzano, la struttura completamente rinnovata e riqualificata che ospita le sedi di sette associazioni di volontariato del territorio (AIDO, Circolo Fotografico Blow Up, Associazione...

