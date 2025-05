Mara Venier non vuole Fiorello al suo posto | ecco chi vorrebbe come conduttori di Domenica In

Mara Venier sta valutando il futuro di "Domenica In" e, contrariamente a quanto si possa pensare, non desidera Fiorello come suo successore. Con l'inizio della nuova edizione, si intensificano le speculazioni su chi potrebbe prendere il timone del programma. Vediamo insieme quali potrebbero essere i papabili conduttori per questo iconico spazio televisivo.

Chi prenderà il timone di Domenica In quando Mara Venier deciderà davvero di lasciare? È una domanda che aleggia ormai da anni e che ogni stagione torna prepotentemente d’attualità. Ma stavolta sembra tutto più concreto: la prossima edizione del celebre contenitore domenicale di Rai 1, in partenza a settembre, sarà – a detta della stessa Mara – l’ultima. Non una scelta dettata dalla stanchezza, bensì dalla volontà di concludere in bellezza, celebrando nel 2026 i 50 anni del programma. Tuttavia, la Zia d’Italia non ha alcuna intenzione di lasciare il posto a chiunque, e anzi ha già le idee piuttosto chiare su chi potrebbe prenderne il posto... 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Mara Venier non vuole Fiorello al suo posto: ecco chi vorrebbe come conduttori di Domenica In

